Bugün Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde kurduğu Tropikal Akademi ile Türkiye'nin tropikal tarım vizyonuna yön veren isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Betonarme yapılarla geçen yaklaşık 40 yıllık kariyerin ardından toprağa yatırım yapan Keskin'in hikâyesi, sadece bir meslek değişikliği değil; aynı zamanda bilgi, teknoloji ve üretim kültürünün tarıma taşınmasının da örneklerinden biri olarak görülüyor.

Almanya'dan Alanya'ya uzanan başarı hikâyesi

Uşak'ın Eşme ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Recep Keskin, eğitim hayatının ardından Almanya'ya giderek inşaat mühendisliği okudu. Burada hem akademik kariyer yaptı hem de prefabrik beton sektöründe önemli yatırımlara imza attı.

Almanya'da yönettiği şirket, büyük ölçekli prefabrik beton üretiminde sektörün öncü firmalarından biri haline gelirken, Avrupa beton standartlarının hazırlanmasında da aktif görev aldı. Başarıları nedeniyle Alman basınında kendisine uzun yıllar "Beton Kralı" unvanı verildi. Aynı dönemde Dessau Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde profesör olarak ders verdi, Avrupa Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Genel Başkanlığı yaptı ve dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in çeşitli heyetlerinde görev aldı.

Emeklilikte yeni hedef: Tarım

2014 yılında şirketini oğluna devreden Keskin, uzun yıllardır yaz aylarını geçirdiği Alanya'ya yerleşti.

Başlangıçta hobi amacıyla muz ve avokado yetiştirmeye başlayan Keskin, kısa sürede tropikal tarımın Türkiye için önemli bir ekonomik fırsat sunduğunu fark etti.

Yaptığı araştırmalar, dünyanın farklı ülkelerinden getirdiği fidanlar ve uzun deneme süreçleri sonucunda bugün Alanya'da adeta yaşayan bir tropikal tarım laboratuvarı oluşturdu.

100'den fazla tropikal tür aynı bahçede

Yeşilöz Mahallesi'nde kurulan Tropikal Akademi bugün Türkiye'nin en dikkat çekici uygulama bahçelerinden biri olarak gösteriliyor.

Akademide;

Mango

Avokado

Pitaya (Ejder meyvesi)

Papaya

Kamkat

Finger lime

Kahve

Çeşitli egzotik narenciye türleri

Dünyanın farklı bölgelerinden getirilen çok sayıda tropikal bitki

aynı üretim alanında yetiştiriliyor. Türlerin önemli bir bölümü önce adaptasyon sürecinden geçiriliyor, ardından bölge iklimine uygunluğu test ediliyor.

Tropikal Akademi sadece üretim merkezi değil

Recep Keskin'in en büyük hedefi ise meyve üretmekten çok bilgi üretmek.

Bu nedenle Tropikal Akademi;

çiftçilere,

üniversite öğrencilerine,

girişimcilere,

ziraat mühendislerine,

yeni yatırımcılara

uygulamalı eğitim veren bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.

Keskin, tropikal tarım konusunda Türkiye'nin ciddi bir bilgi açığı bulunduğunu belirterek, doğru fide seçimi, anaç kullanımı, sulama teknikleri ve iklim yönetimi gibi konularda eğitim çalışmalarına ağırlık veriyor.

Mikroklima avantajı

Keskin'e göre Alanya-Gazipaşa-Anamur hattı, Akdeniz'in en özel mikroklima bölgelerinden biri.

Yüksek nem oranı, don riskinin düşük olması ve uzun vegetasyon süresi sayesinde dünyanın birçok tropikal ürünü bu bölgede yetişebiliyor.

Bu nedenle Türkiye'nin gelecekte tropikal meyve ihracatında çok daha güçlü bir oyuncu olabileceğini savunan Keskin, üretimin bilimsel yöntemlerle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Katma değeri yüksek tarım modeli

Dünya genelinde tropikal meyvelere olan talep her yıl artarken, Türkiye'de de özellikle avokado, mango ve pitaya üretimi son yıllarda hızla büyüyor.

Keskin, yalnızca üretimin değil;

fide geliştirme,

kurutma,

paketleme,

markalaşma,

kooperatifleşme

gibi alanların da geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Tropikal Akademi'nin uzun vadeli hedefleri arasında üniversitelerle ortak araştırmalar yapmak, uluslararası uzmanları Türkiye'ye getirerek eğitimler düzenlemek ve bölgeyi tropikal tarımın bilgi merkezi haline dönüştürmek de bulunuyor.

Betonun yerini toprak aldı

Recep Keskin'in hikâyesi, kariyer değişiminin ötesinde Türkiye tarımı açısından da önemli bir örnek oluşturuyor.

Bir dönem Avrupa'nın en büyük beton projelerinde imzası bulunan Keskin, bugün sabahın erken saatlerinde tropikal fidanların arasında çalışıyor; yıllarca beton teknolojisine aktardığı disiplin ve mühendislik yaklaşımını şimdi tarımsal üretime uyguluyor.