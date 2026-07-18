Bugün Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde kurduğu Tropikal Akademi ile Türkiye'nin tropikal tarım vizyonuna yön veren isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Betonarme yapılarla geçen yaklaşık 40 yıllık kariyerin ardından toprağa yatırım yapan Keskin'in hikâyesi, sadece bir meslek değişikliği değil; aynı zamanda bilgi, teknoloji ve üretim kültürünün tarıma taşınmasının da örneklerinden biri olarak görülüyor.
Almanya'dan Alanya'ya uzanan başarı hikâyesi
Uşak'ın Eşme ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Recep Keskin, eğitim hayatının ardından Almanya'ya giderek inşaat mühendisliği okudu. Burada hem akademik kariyer yaptı hem de prefabrik beton sektöründe önemli yatırımlara imza attı.
Almanya'da yönettiği şirket, büyük ölçekli prefabrik beton üretiminde sektörün öncü firmalarından biri haline gelirken, Avrupa beton standartlarının hazırlanmasında da aktif görev aldı. Başarıları nedeniyle Alman basınında kendisine uzun yıllar "Beton Kralı" unvanı verildi. Aynı dönemde Dessau Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde profesör olarak ders verdi, Avrupa Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Genel Başkanlığı yaptı ve dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in çeşitli heyetlerinde görev aldı.
Emeklilikte yeni hedef: Tarım
2014 yılında şirketini oğluna devreden Keskin, uzun yıllardır yaz aylarını geçirdiği Alanya'ya yerleşti.
Başlangıçta hobi amacıyla muz ve avokado yetiştirmeye başlayan Keskin, kısa sürede tropikal tarımın Türkiye için önemli bir ekonomik fırsat sunduğunu fark etti.
Yaptığı araştırmalar, dünyanın farklı ülkelerinden getirdiği fidanlar ve uzun deneme süreçleri sonucunda bugün Alanya'da adeta yaşayan bir tropikal tarım laboratuvarı oluşturdu.
100'den fazla tropikal tür aynı bahçede
Yeşilöz Mahallesi'nde kurulan Tropikal Akademi bugün Türkiye'nin en dikkat çekici uygulama bahçelerinden biri olarak gösteriliyor.
Akademide;
- Mango
- Avokado
- Pitaya (Ejder meyvesi)
- Papaya
- Kamkat
- Finger lime
- Kahve
- Çeşitli egzotik narenciye türleri
- Dünyanın farklı bölgelerinden getirilen çok sayıda tropikal bitki
aynı üretim alanında yetiştiriliyor. Türlerin önemli bir bölümü önce adaptasyon sürecinden geçiriliyor, ardından bölge iklimine uygunluğu test ediliyor.
Tropikal Akademi sadece üretim merkezi değil
Recep Keskin'in en büyük hedefi ise meyve üretmekten çok bilgi üretmek.
Bu nedenle Tropikal Akademi;
- çiftçilere,
- üniversite öğrencilerine,
- girişimcilere,
- ziraat mühendislerine,
- yeni yatırımcılara
uygulamalı eğitim veren bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.
Keskin, tropikal tarım konusunda Türkiye'nin ciddi bir bilgi açığı bulunduğunu belirterek, doğru fide seçimi, anaç kullanımı, sulama teknikleri ve iklim yönetimi gibi konularda eğitim çalışmalarına ağırlık veriyor.
Mikroklima avantajı
Keskin'e göre Alanya-Gazipaşa-Anamur hattı, Akdeniz'in en özel mikroklima bölgelerinden biri.
Yüksek nem oranı, don riskinin düşük olması ve uzun vegetasyon süresi sayesinde dünyanın birçok tropikal ürünü bu bölgede yetişebiliyor.
Bu nedenle Türkiye'nin gelecekte tropikal meyve ihracatında çok daha güçlü bir oyuncu olabileceğini savunan Keskin, üretimin bilimsel yöntemlerle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.
Katma değeri yüksek tarım modeli
Dünya genelinde tropikal meyvelere olan talep her yıl artarken, Türkiye'de de özellikle avokado, mango ve pitaya üretimi son yıllarda hızla büyüyor.
Keskin, yalnızca üretimin değil;
- fide geliştirme,
- kurutma,
- paketleme,
- markalaşma,
- kooperatifleşme
gibi alanların da geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.
Tropikal Akademi'nin uzun vadeli hedefleri arasında üniversitelerle ortak araştırmalar yapmak, uluslararası uzmanları Türkiye'ye getirerek eğitimler düzenlemek ve bölgeyi tropikal tarımın bilgi merkezi haline dönüştürmek de bulunuyor.
Betonun yerini toprak aldı
Recep Keskin'in hikâyesi, kariyer değişiminin ötesinde Türkiye tarımı açısından da önemli bir örnek oluşturuyor.
Bir dönem Avrupa'nın en büyük beton projelerinde imzası bulunan Keskin, bugün sabahın erken saatlerinde tropikal fidanların arasında çalışıyor; yıllarca beton teknolojisine aktardığı disiplin ve mühendislik yaklaşımını şimdi tarımsal üretime uyguluyor.
Prof. Recep Keskin'in hikâyesi, yalnızca bireysel bir başarı öyküsü değil; aynı zamanda yurt dışında bilgi, sermaye ve tecrübe kazanan Türk girişimciler için de güçlü bir örnek niteliği taşıyor. Yıllarca Avrupa'da sanayi ve inşaat alanında edindiği birikimi Türkiye'nin tarımsal kalkınmasına aktarmayı tercih eden Keskin, tersine beyin göçünün ve yatırım dönüşünün somut bir örneğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin sahip olduğu iklim avantajı, verimli toprakları ve artan ihracat potansiyeli düşünüldüğünde, yurt dışında yaşayan iş insanlarının benzer yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlaması büyük önem taşıyor. Ekovitrin olarak, dünyanın farklı ülkelerinde başarıya ulaşmış Türk girişimcilerin bilgi ve sermayelerini doğdukları topraklarla buluşturacak projelerin artmasını temenni ediyor; Prof. Recep Keskin'in Alanya'da hayata geçirdiği Tropikal Akademi'nin bu anlamda birçok yatırımcıya ilham vereceğine inanıyoruz.