Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyenin araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiklerini kaydederek hızlı ve etkin hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni araçlarla araç filosunun gücüne güç katmayı sürdürdüklerini dile getirdi. Vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunma hedefiyle araç filosunu genişletmeye devam ettiklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, yeni temizlik ve hizmet araçları ile iş makinelerinin ardından yeni bir arazözü daha araç filosuna dâhil ettiklerini söyledi. Araç filosuna yönelik yatırımları sürdürdüklerini ve araç filosunu 4 katına çıkardıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Eser ve hizmet seferberliğiyle çalışıyor, araç filomuza yeni araçlar kazandırmaya devam ediyoruz' dedi.

Öz kaynaklarla yatırım

Araç filosuna yönelik yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, yeni adımlarla hizmet kapasitesini yukarıya taşımayı sürdürdüklerini belirterek, 'Canik'imiz için var gücümüzle çalışmayı, yeni projeleri ve yatırımları ilçemize kazandırmayı sürdürüyoruz. Hızlı ve etkin hizmet anlayışıyla yeni araçları belediyemiz araç filosuna dâhil etmeye devam ediyoruz. Araç filomuzu genişleterek çalışma verimini ve hızını yukarıya taşıyoruz. Yeni iş makineleri, temizlik ve hizmet araçlarının ardından alım sürecini tamamladığımız yeni bir arazözü daha araç filomuza dâhil ettik. Belediyemiz öz kaynaklarıyla araç filomuza kazandırdığımız arazözün ardından ise farklı hizmet alanlarına yönelik yeni araçlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öz kaynaklarımızla yeni projeleri ve yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz' diye konuştu.