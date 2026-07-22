Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret ederek Başkan Adlıhan Dere ve birlik yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler, esnaf ve sanatkarların bu süreçte üstleneceği rol ile geliştirilebilecek ortak projeler ele alındı.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyaretinde önceki dönem Kıbrıs Milletvekili Aytaç Çaluda, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ve MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan eşlik etti. Heyeti AESOB Başkanı Adlıhan Dere karşılarken, ziyaret kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Tatar, program sonunda AESOB Şeref Defteri'ni imzalayarak duygu ve düşüncelerini yazdı.

'AESOB güçlü bir teşkilat yapısına sahip'

Tatar, Başkan Adlıhan Dere ile dostluklarının Maliye Bakanlığı yaptığı yıllara dayandığını belirterek AESOB'un Türkiye'nin en güçlü esnaf teşkilatlarından biri olduğunu söyledi. Birliğin yaklaşık 110 bin üyeye ulaşmasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Tatar, bu yapının esnaf ve sanatkarları ortak hedefler doğrultusunda bir araya getiren güçlü bir organizasyonu ortaya koyduğunu ifade etti.

'Ekonomik ilişkiler daha da güçlenecek'

Tatar, Antalya'nın kasım ayında gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlandığını hatırlatarak, kentin gelişiminin KKTC'ye de olumlu yansımalarının olacağını söyledi. Turizm, eğitim ve tarım başta olmak üzere birçok alanda esnaf, iş insanları ve yatırımcıların önemli görevler üstlendiğini ifade eden Tatar, Yeni Ercan Havalimanı sayesinde ulaşımın daha da kolaylaştığını belirtti.

Artan uçuşlarla Türkiye ile KKTC arasındaki gönül bağlarının ve ekonomik ilişkilerin daha da güçleneceğini kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'de milletin onurunu temsil ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin ortak gelecek açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

'Kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam edeceğiz'

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik hukukunun her alanda geliştirilmesinin önemine işaret ederek, Antalya'nın 110 bin esnaf ve sanatkarını temsil eden güçlü teşkilat olarak iki kardeş ülke arasındaki ticari, ekonomik ve sosyal bağların gelişmesine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. KKTC'nin ortak tarihin, ortak mücadelenin ve ortak geleceğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Dere, esnaf ve sanatkarların üretimin, güvenin ve dayanışmanın temsilcileri olduğunu ifade etti. Kurulacak yeni iş birliklerinin hem Antalya'nın hem de KKTC'nin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Dere, birlik olarak ortak projeler ve güçlü iş birlikleri konusunda her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.