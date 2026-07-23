ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'İran anlaşma için yalvarıyor ancak görünüşe göre anlaşma yapmaya hazır değil' ifadelerini kullanarak, 'İran aklını başına toplayana kadar ödeyeceği bedel her gece daha da artacak' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Filipinlerin başkenti Manila'da temaslarına devam ediyor. Rubio, yaptığı açıklamada, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bu konuda ciddi davranmadığını öne sürerek, 'İran anlaşma için yalvarıyor ancak görünüşe göre anlaşma yapmaya hazır değil. Bunun bedelini ödeyecek' dedi. İran'ın yaptığı anlaşmaları 'ya bozduğunu ya da değiştirmeye çalıştığını' savunan Rubio, 'İran aklını başına toplayana kadar ödeyeceği bedel her gece daha da artacak' ifadelerini kullandı.

Yemen'deki duruma da değinen Rubio, Husilerin gerilimi düşürmesini umduğunu belirterek, 'İran tarafından kandırıldılar' dedi.

'İran nükleer silaha sahip olamaz'

Rubio, ABD'nin temel hedefinin 'nükleer silahlardan arındırılmış bir İran' olduğunu vurgulayarak, 'İran nükleer silaha sahip olamaz. Böyle bir durumda dünyaya neler yapabileceklerini bir düşünün' ifadelerini kullandı.

İran yönetiminin ülkenin kaynaklarını kendi halkı yerine Hizbullah, Hamas, Husiler ve Şii milislere aktardığını belirten Rubio, 'İran isterse Orta Doğu'nun en zengin ülkesi olabilir' dedi. Rubio ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının 12'nci gecesinde olduğunu belirterek, ülkenin sanayi altyapısının ağır hasar gördüğünü ve milyarlarca dolarlık zarar olduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ile nükleer anlaşma

Rubio, ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan sivil nükleer iş birliği anlaşmasına ilişkin ise anlaşmanın Kongre'nin inceleme sürecinden geçeceğini belirtti. Suudi Arabistan'ı ABD'nin 'stratejik müttefiki' olarak nitelendiren Rubio, 'Ülkeler barışçıl bir sivil nükleer program geliştirmeye karar verdiğinde bunu başka bir ülkeyle değil bizimle yapmalarını tercih ederiz' dedi.