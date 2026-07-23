Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in seçim döneminde kamuoyuyla paylaştığı vizyon projeler arasında yer alan ve ilçenin geleceğine yön verecek yatırımlardan biri olarak gösterilen 'Beylerderesi Yaşam Vadisi' Projesinde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda aralıksız sürüyor.

Başkan Geçit, 360 milyon TL yatırım bedeliyle etaplar halinde hayata geçirilecek 'Beylerderesi Yaşam Vadisi' Projesinin peyzaj düzenlemenin ötesinde sosyal yaşamı güçlendiren, doğayla uyumlu ve geleceğe değer katan vizyonel bir yatırım olduğunu, toplam bedeli 360 Milyon TL. olan projenin Yeşilyurt'un sosyal, kültürel, çevresel ve turizm altyapısına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Çırmıhtı bölgesindeki Lezzet Caddesi'nden Abdulhamithan Köprüsü'ne kadar uzanan güzergahta yapımına başlanan 'Beylerderesi Yaşam Vadisi' Projesi, modern şehircilik anlayışıyla tasarlanan yeni nesil rekreasyon alanlarından biri olacak. Doğal güzelliklere sahip Çırmıhtı ile Beylerderesi arasındaki güzergâh, yalnızca ulaşım aksı olmaktan çıkarak doğayla bütünleşen modern bir yaşam koridoruna dönüşecek.

Proje kapsamında kanalın her iki yakasında; yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, dinlenme alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları, zengin peyzaj düzenlemeleri, sosyal donatı alanları, aydınlatma sistemleri ve kent mobilyaları ile yeşil yaşam alanları oluşturulacak.

Projenin ilk etabında ki 950 metrelik alanda yapımı süren yürüyüş ve bisiklet yollarında ki çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, projenin mevcut durumu, etap planlaması ve devam eden imalatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Beylerderesi Yaşam Vadisi Projesi'nin Yeşilyurt'un geleceğine yön verecek en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, etaplar halinde hayata geçirilecek 360 milyon TL'lik dev yatırımla Malatya'nın yeniden inşa ve imar sürecine güçlü bir katkı sunacaklarını ifade etti.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde vatandaşların sosyal yaşam alanlarına olan ihtiyacının arttığına dikkat çeken Başkan Geçit, Beylerderesi Yaşam Vadisi'nin bu ihtiyaca modern, estetik ve fonksiyonel yapısıyla cevap vereceğini söyledi.

Kadim Çırmıhtı ile Abdulhamit Han Köprüsü arasında uzanan doğal güzellikleri, prestij seviyesi yüksek ve Malatya'ya değer katacak örnek bir projeyle geleceğe taşıdıklarını belirten Başkan Geçit, 'Şehrimizin ve ilçemizin turizm potansiyelini güçlendirecek, sosyal yaşamına yeni bir vizyon kazandıracak projelerimiz arasında yer alan Beylerderesi Yaşam Vadisi'nin ilk etabındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede yürütülen değişim ve dönüşüm sürecini yakından takip ediyor, her aşamayı titizlikle planlıyoruz. Doğal güzellikleri ve eşsiz tabiatıyla Malatya'nın en özel bölgelerinden biri olan Kadim Çırmıhtı ile Abdulhamit Han Köprüsü arasındaki güzergâhı, şehrimize değer katacak prestij bir yatırımla yeniden düzenliyoruz. Bu projeyle ilçemize sadece yeni bir rekreasyon alanı kazandırmıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın bir araya geldiği, sosyalleştiği, spor yaptığı, doğayla buluştuğu ve şehirle yeniden güçlü bağlar kurduğu yeni bir yaşam koridoru oluşturuyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, seyir terasları, yeşil dokusu ve sosyal donatılarıyla bölgeyi modern, çok amaçlı bir yaşam ve turizm merkezi haline getireceğiz. Etaplar halinde tamamlanacak olan bu proje, hem Yeşilyurt'umuza hem de Malatya'mıza uzun yıllar hizmet edecek önemli bir yatırım olacaktır. Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan başkan yardımcılarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' diye konuştu.