Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya protokolü ile bir araya geldi.

Deprem sonrası Malatya'da yürütülen çalışmalar, şehrin öncelikli meseleleri ve sağlık yatırımlarının konuşulduğu ziyarete Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri, Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan ve Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la yapılan görüşmede Malatya ile ilgili değerlendirmeler gerçekleştirilirken, İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'nin mevcut durumunun önümüzdeki döneme ilişkin ihtiyaç ve öncelikleri de kapsamlı şekilde ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a kendisi ile Malatya protokol heyetine yakın ilgisinden ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.