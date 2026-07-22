Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Rotamız Cami Neşesi' projesi kapsamında Ahmediye Camii'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklarla birlikte langırt ve masa tenisi oynayan Başkan Geçit, öğrencilerin mutluluğunu paylaşarak yaz Kur'an kurslarının manevi iklimine ortak oldu.

Yeşilyurt Belediyesi'nin çocukların hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla başlattığı 'Rotamız Cami Neşesi' projesi, ilçedeki camilerde düzenlenen yaz Kur'an kurslarına renk katıyor. Proje kapsamında çocuklara yönelik ödüllü Kahoot yarışmaları, spor istasyonları, eğitici oyunlar ve dondurma ikramları gerçekleştiriliyor.

Ahmediye Camii'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, öğrencilerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Langırt ve masa tenisinde çocuklarla keyifli anlar yaşayan Başkan Geçit, etkinlik sonunda tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, camilerin yalnızca ibadet edilen mekânlar değil, aynı zamanda çocukların ahlaki, manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sunan önemli eğitim merkezleri olduğunu ifade etti.

Başkan Geçit, 'Yaz Kur'an kurslarımız çocuklarımızın hem dini bilgiler öğrendiği hem de arkadaşlık bağlarını güçlendirdiği çok kıymetli eğitim ortamlarıdır. Bizler de Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilini daha verimli, daha eğlenceli ve daha anlamlı geçirmeleri için 'Rotamız Cami Neşesi' projesini hayata geçirdik. Burada çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Onların iyi bir eğitim alması, milli ve manevi değerlerle yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Belediyemizin tüm imkânlarını çocuklarımız ve gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Eğitimden spora, kültürden sosyal faaliyetlere kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ödüllü Kahoot yarışmasında çocuklar hem bilgilerini test etti hem de eğlenceli vakit geçirdi. Spor istasyonlarında gerçekleştirilen oyunlar ve etkinlikler büyük ilgi görürken, program sonunda öğrencilere dondurma ikram edildi. Kur'an Kursu öğrencileri ise düzenlenen etkinliklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkür ederek, yaz tatillerini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirdiklerini belirttiler.