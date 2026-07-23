Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl'de bulunan bir adreste kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay'ın ikametinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile incelemeye alınan kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ve Eren Kazım Akay, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Daha sonra şüpheliler, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi amacıyla kan ve saç örneği verilmesi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane girişinde görüntü alan basın mensuplarına tepki gösteren Ezel Akay'ın, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" dediği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin laboratuvar incelemelerinin ardından dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.