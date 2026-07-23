Darende Belediyesi tarafından Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde düzenlenen Çocuk Panayırı'nın ilk günü yoğun katılımla tamamlandı. Belediye Başkanı Alican Bozkurt, çocukların mutluluğunun güçlü bir toplumun temeli olduğunu belirterek tüm aileleri panayıra davet etti.

Malatya'nın Darende ilçesinde belediye tarafından Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde düzenlenen Çocuk Panayırı'nın ilk günü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, panayırın ilk gününde çocukların neşesi ve ailelerin yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Çocukların güvenle oyun oynayabildiği, ailelerin bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği her etkinliği ilçenin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak gördüklerini ifade eden Bozkurt, 'Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bir ailenin umudu mutlu bir aile ise güçlü ve huzurlu bir toplumun en sağlam temelidir. Bu anlayışla çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerimizin aynı sevinci paylaştığı her ortamı şehrimizin geleceğine yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz' dedi.

Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde yükselen çocuk kahkahalarının yalnızca bir etkinliğin değil, birlik, dayanışma ve umut dolu bir geleceğin de simgesi olduğunu kaydeden Bozkurt, panayıra katılan vatandaşlara teşekkür ederek tüm aileleri etkinlik boyunca Çocuk Panayırı'na davet etti.

Başkan Bozkurt, 'Mutlu çocuk, mutlu aile; mutlu aile, güçlü toplum' ifadelerini kullandı.