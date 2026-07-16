Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan SSAAT payları, güne 54 TL seviyesinden başladı. Seans içerisinde en yüksek 55,25 TL'yi gören hisse, satış baskısının artmasıyla en düşük 52,05 TL'ye kadar geriledi.

Saat 11.30 itibarıyla 52,45 TL seviyesinde işlem gören hisse, halka arz fiyatına göre yüzde 6,34 değer kaybetti. Böylece halka arza katılan yatırımcılar daha ilk işlem gününde zarar yazdı.

Hissede 28,8 milyon lotun üzerinde işlem gerçekleşirken, işlem hacmi 1,54 milyar TL'yi aştı. Ağırlıklı ortalama fiyat ise 53,489 TL olarak kaydedildi.

Saat ve Saat'in halka arzında toplam 66 milyon 944 bin 955 TL nominal değerli payların tamamı 56 TL'den satılmış, halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,75 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Piyasa uzmanları, halka arz hisselerinde ilk gün yaşanan fiyat hareketlerinin tek başına şirketin uzun vadeli performansını göstermediğini belirtirken, yatırımcıların önümüzdeki seanslarda oluşacak fiyatlamayı yakından izleyeceği değerlendiriliyor.