BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 11,66 puan artışla 14.150,52 puana yükselirken, yükseliş oranı yüzde 0,08 olarak gerçekleşti. Endeks, önceki işlem gününü yüzde 1,18 primle 14.138,85 puandan tamamlamıştı.

Açılışta sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,13 gerilerken, holding endeksi yatay bir görünüm sergiledi. Günün ilk işlemlerinde en güçlü performansı yüzde 1,25 yükselişle madencilik sektörü gösterirken, en fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 0,97 düşüşle orman, kağıt ve basım oldu.

Küresel piyasalarda özellikle teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik güçlü beklentiler risk alma eğilimini desteklemeye devam ediyor. Bununla birlikte yatırımcılar, hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hem de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararlarını yakından takip ediyor.

Piyasa beklentilerine göre TCMB'nin temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakması öngörülüyor. Gün içinde ayrıca yurt içinde tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, Avrupa tarafında ise ECB'nin faiz kararı ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

Teknik görünümde ise analistler, BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puan seviyelerini direnç, 14.000 ile 13.900 puan seviyelerini ise önemli destek noktaları olarak değerlendiriyor. Özellikle TCMB'den gelecek mesajların, günün geri kalanında Borsa İstanbul'un seyrinde etkili olması bekleniyor.