Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/45 sayılı haftalık bültenini yayımlayarak dört şirketin ilk halka arz başvurusuna onay verdi. Onaylanan şirketler arasında Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Masfen Enerji A.Ş., Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. ile Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. yer aldı.

Halka arzlarda hem sermaye artırımı hem de mevcut ortakların pay satışları gerçekleştirilecek. Dört şirketin halka arzlarının tamamlanması durumunda toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 13,78 milyar TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Albayrak Hazır Beton 2,7 milyar TL büyüklüğe ulaşıyor

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz kapsamında sermayesini 201 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkaracak. Sermaye artırımının yanı sıra mevcut ortaklara ait toplam 21 milyon TL nominal değerli B grubu pay da satışa sunulacak. Paylar 38,60 TL sabit fiyatla yatırımcılarla buluşacak. Tüm payların satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,70 milyar TL olması bekleniyor.

Masfen Enerji'den 3,88 milyar TL'lik halka arz

Masfen Enerji A.Ş., sermayesini 500 milyon TL'den 555 milyon TL'ye yükseltecek. Halka arz kapsamında 55 milyon TL'lik sermaye artırımı yapılırken, mevcut ortaklara ait 30 milyon TL nominal değerli B grubu pay da satışa sunulacak. Şirket hisseleri 45,68 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara arz edilecek. Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 3,88 milyar TL olması öngörülüyor.

Metgün Enerji Yatırımları 2,71 milyar TL hedefliyor

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin mevcut 544 milyon 421 bin TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 635 milyon TL'ye çıkarılacak. Halka arzda sermaye artırımına ek olarak mevcut ortak Metin Güneş'e ait 45 milyon TL nominal değerli pay da satışa konu olacak. Şirket payları 20 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,71 milyar TL olması bekleniyor.

Kardemir Çelik'in halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ise sermayesini 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükseltecek. Halka arz kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilave olarak mevcut ortaklara ait toplam 18 milyon TL nominal değerli B grubu pay satışa sunulacak. Şirket hisseleri 35 TL sabit fiyatla yatırımcılarla buluşacak. Halka arzın toplam büyüklüğünün 4,48 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SPK'nın onay verdiği dört şirketin halka arz süreçlerinin önümüzdeki günlerde yayımlanacak taslak izahname ve talep toplama takvimleriyle birlikte netleşmesi bekleniyor. Bu halka arzlarla birlikte sermaye piyasalarında yılın en dikkat çeken arzlarından bazılarının hayata geçirilmesi öngörülüyor.