Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'İlkadım için tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyor; hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz' dedi.

İlkadım'da vatandaşlarla sık sık bir araya gelen, talep ve önerileri yerinde dinleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bu kapsamda Baruthane Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalledeki Kardelen Sitesi'nde gerçekleştirilen sohbet programına, İlkadım Belediye Meclis Üyeleri Kadir Soylu, Fikret Öztürk ve Şeref Demirci, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Er ve mahalle sakinleri katıldı.

'Memnuniyet oranımız artıyor'

Mahalle sakinlerinden gelen talep ve önerileri dinleyen ve sorulara içtenlikle cevap veren Başkan İhsan Kurnaz, 'İlçemizde hemşehrilerimizle buluşmak, hasbihal etmek ve İlkadım için istişarelerde bulunmak amacıyla mahallelerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Baruthane Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bu programlarda amacımız, hemşehrilerimizi dinlemek, onlarla güçlü bir iletişim ve samimi bağlar kurmaktır. İlkadım'da ulaşılabilir başkan, ulaşılabilir belediye olma hedefimiz doğrultusunda hem hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz hem de onları belediyemizde misafir ediyoruz. İlkadım'da belediyemizin hizmetlerine yönelik memnuniyet oranı her geçen gün artıyor. Çünkü yaptığımız işleri, projeleri ve hizmetleri vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak gerçekleştiriyoruz. İbadethanelerimizde yaptığımız temizlik hizmetimiz, ücretsiz düğün salonu hizmetimiz, Güvenli Parklar Projemiz, yaş almış büyüklerimize yönelik hizmetlerimiz ve daha birçok çalışmamız için vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. İlkadım için tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyor; hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz' diye konuştu.