Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 21 sporcuyla mücadele edecek. Toplam 84 pehlivanın er meydanına çıkacağı organizasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 başpehlivanı da şampiyonluk için ter dökecek.

Ata sporu yağlı güreşte yetiştirdiği sporcularla önemli başarılara imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 26 Eylül Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 21 sporcuyla yer alacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde elde edilen derecelere göre her boydan 8 sporcunun mücadele edeceği organizasyona toplam 84 pehlivan katılacak.

3 başpehlivan mücadele edecek

Başpehlivanlık boyunda mücadele etme hakkı kazanan 8 isim arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Erkan Taş, başpehlivanlık üçüncüsü Mustafa Taş ile Yağlı Güreş Ligi'nde başaltı birincisi olarak başpehlivanlığa yükselen Yusuf İslam Taş yer alacak.

Büyükşehir sporcularından Adil Kıvrak ve Hüseyin Coşkun başaltı boyunda; Muhammet Ocak, Erol Bursa ve Caner Arslan büyük orta boyunda; Üzeyir Büyükbıcak, Orhan Gezer ve Mertcan Damatoğlu küçük orta boyunda mücadele edecek. Ebul Faruk Çakır, Beytullah Sarı ve Oğulcan Yurdagül küçük orta küçük boyda; Kadir Eren Atlı ve Can Ergen deste büyük boyda; Mehmet Başkan Bozkurt deste orta boyda; İbrahim Armutlu, Ömer Öncü ve Emirhan Yüksel ayak boyunda, Bayram Ala ise tozkoparan boyunda er meydanına çıkacak.

'Hedefimiz başpehlivanlığı kazanmak'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek sporcuları kutlayarak, '57 yıl sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda er meydanında yer alacak tüm pehlivanlara başarılar dilerim. Büyükşehir Belediyemiz 21 sporcuyla sahada Antalya'mızı en iyi şekilde temsil edecek. Hedefimiz her boyda kürsüde yer almak ve başpehlivanlığı kazanmak. Bu yıl 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivanlığı Antalya'ya kazandırdık. Bu başarıyı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da sürdürmek istiyoruz. Er Meydanlarında her zaman olduğu gibi Antalya'mızı yükseğe taşıyarak kupalar kazanmak istiyoruz' dedi.