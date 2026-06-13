SAMSUN (İHA) - Vatandaşlarla bir araya gelen Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 'Her zaman sorgulanmaya, eleştirilmeye ve hesap vermeye hazırım, hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok' dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla yaptığı 'Yorumlarda değil, kahvaltı masasında buluşalım' çağrısı üzerine Yalı Kafe'de istişare toplantısı gerçekleştirildi. Mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı buluşmada Başkan Kul, ilçe gündemindeki konulara ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 30 kişinin katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Başkan Şenol Kul, eleştirinin ve sorgulamanın gelişimin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, 'Eleştirilemeyen hiçbir şey geliştirilemez. İnsan öğrenmek için sorar ve sorgular. Ben her zaman sorgulanmaya, eleştirilmeye ve hesap vermeye hazırım. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok' diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren buluşmada yol ve altyapı çalışmalarından otopark sorununa, festival harcamalarından belediyenin mali durumuna, turizm projelerinden kaçak yapılaşma iddialarına ve belediye binası tadilat giderlerine kadar pek çok konu başlığı konuşuldu. Vatandaşların talep ve şikayetlerini doğrudan dinleyen Başkan Kul, 'Söz sizde, dinlemek bizde' anlayışıyla her soruya yanıt verdi. Terme'de son dönemde kasıtlı bir bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Başkan Şenol Kul, 'Bizler burada hizmet üretirken, bazı çevreler bu hizmetleri gölgelemek adına asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Ancak biz dedikodularla değil, hizmetlerle konuşuyoruz. Terme'nin büyük gelişimini ve hak ettiği noktaya ulaşmasını hiçbir güç engelleyemeyecek' şeklinde konuştu.

Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gönül işi olduğunu belirten Başkan Kul, kapısının tüm hemşehrilerine açık olduğunu ifade ederek, 'Eksiğimiz varsa duymaya, öneriniz varsa dinlemeye her zaman hazırız. Yüz yüze sohbetin yeri her zaman ayrıdır. Ortak akıl ve istişareyle Terme'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

Program, karşılıklı fikir alışverişleri ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.