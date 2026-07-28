Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen yaz etkinlikleri kapsamında Eski Malatya'da düzenlenen Yaz Akşamları programı vatandaşlardan ilgi görürken, Yaz Okulu öğrencileri de üstü açık otobüsle Battalgazi'nin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıma fırsatı buldu.

Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaz dönemi boyunca sürdürdüğü etkinliklerle her yaştan vatandaşı kültür, sanat ve tarih dolu programlarda buluşturmaya devam ediyor. Eski Malatya'da gerçekleştirilen Yaz Akşamları programı yoğun katılımla düzenlenirken, Yaz Okulu öğrencileri de ilçenin tarihi mekânlarını kapsayan kültür gezisine katıldı.

Eski Malatya'da yaz akşamları programı düzenlendi

Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Eski Malatya'da düzenlenen Yaz Akşamları programı, yerel sanatçıların katılımıyla gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği programda sanatçılar çeşitli eserler seslendirdi. Yaz boyunca belirli aralıklarla sürdürülecek etkinliklerle vatandaşların sosyal ve kültürel programlarda bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Yaz okulu öğrencileri Battalgazi'nin tarihî mekânlarını ziyaret etti

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Yaz Okulu programına katılan öğrenciler için Battalgazi'nin tarihî ve kültürel noktalarını kapsayan gezi düzenlendi. Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen gezide öğrenciler; Arslantepe Höyüğü, Poyraz Konağı, Tahtalı Hamam ve Hasan Basri Türbesi'ni ziyaret etti. Öğrencilere ziyaret edilen mekânların tarihî özellikleri ve ilçenin kültürel mirası hakkında bilgi verildi.