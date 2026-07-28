DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kendisiyle birlikte hareket eden 15 belediye başkanının CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını duyurdu.

Başkan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada; 'Denizlililerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Gelişen, değişen ve büyüyen Türkiye'mizde; yerel yönetimlerdeki birikimlerimizi daha güçlü bir vizyonla taçlandırmak, halkımıza hak ettiği en kaliteli hizmeti sunabilmek adına tarihi bir adım atıyoruz. Bizler, ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve kentlerimizin geleceğini merkeze alan 15 belediye başkanı olarak; ülkemizin içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkarabilmek, Milletimize daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla Yeni Parti çatısı altında mücadelemizi sürdürme kararı almış bulunuyoruz' dedi.

'Bu karar, sadece bir siyasi tercih değil; ülkemize, milletimize ve geleceğimize duyduğumuz derin sorumluluğun bir tezahürüdür' diyen Başkan Çavuşoğlu, 'Bugüne kadar bizlere güvenen, dualarını ve desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ülkemizin ve tüm vatandaşlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemimizin kentlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.