Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçenin Karadeniz kıyısında bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 23-27 Temmuz tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Arnavutköy Kaymakamlığı da benzer gerekçeyle ilçedeki sahillerde 23 Temmuz günü boyunca denize girilmesini yasakladı. Açıklamada, yüksek dalga nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin risk altında olduğu vurgulandı.

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Karadeniz kıyılarında dalga boyunun gün boyunca yüksek seyredeceğini belirterek, tedbir amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın geçici olarak girişe kapatıldığını açıkladı. Yetkililer, vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını ve yasak süresince denize girmemelerini istedi.

Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından yeni değerlendirme yapılacağını belirterek, can güvenliği için resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.