Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '2025 yılında 2026-27 ve 28 dönemi için tarımsal destekleri, gübre ve mazotu baz alarak belirlerken belli öngörülerde bulunduk. Daha sonra savaşın çıkmasıyla beraber burada artışlar gerçekleşmiş. Cumhurbaşkanımız çarşamba günü mecliste grup toplantısında açıkladı. 2026 yılı desteklerimizi, gübre ve mazottaki artışa göre tekrar hasat faaliyetlerinin bitimini takiben hesaplayacağız ve yeniden güncelleyeceğiz' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir temasları kapsamında Kemalpaşa'da düzenlenen Kiraz Hasadı Programı'na katıldı. Bakan Yumaklı, burada bir üreticiye ait bahçede çiftçilerle birlikte kiraz topladı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, 'Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadı İzmir'den başlıyor. Hayırlı bereketli olsun. Sadece kiraz değil. Ülkemizin her tarafında farklı ürünler için bir hasat dönemi başlamış durumda. Bütün üreticilerimiz için hayırlı, bereketli olsun. Bu sene bol yağış oldu. Sulama gereklilikleri açısından da büyük bir kolaylık sağlanmış oldu. Ancak önümüzdeki dönem için hava sıcaklıklarının çok hızlı bir şekilde artacağını ve hasadın da çok hızlı gerçekleşeceğini söylemek istiyorum. Kemalpaşa kiraz açısından önemli bir ilçe. İzmir, Türkiye'deki bütün kiraz üretiminin yüzde 23'ünü gerçekleştiriyor. Bulunduğu bölge itibariyle de ekonomik katkı sağlamış durumda. Kirazla geçinen yaklaşık 4 bin aile var. Zaman içerisinde bulunduğunuz yerdeki bahçelerin bakımından, geliştirilmesinden, sulama ve bitki bakım ve koruma tekniklerinden, bunların tamamından belki de alacağınız ürünün sonucunu görmüş oluyorsunuz. Bu konulara riayet edenler, bakanlığımızla çok yakından iletişim kuranlar, her türlü konuda bizim kendilerinin yanında olduğumuzu bilen üreticilerimizle beraber ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz' diye konuştu.

'Üreticilerimize 2 milyarlık bir destekte bulunduk'

İzmir'den dünyanın dört bir yanına kiraz ihraç edildiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

'Geçen yıl 775 bin dekar alandan maalesef sadece 213 bin ton ürün almıştık. Zirai don sebebiyle kiraz neredeyse yoktu. Bu sene çok şükür böyle bir şey yaşamamış olduk. İzmir'de zirai don sebebiyle de etkilenen üreticilerimize 2 milyar liralık bir destekte bulunduk. Onların da faaliyetlerine devam etmesini sağlamış olduk.'

'2026 desteklerimizi gübre ve mazot artışına göre yeniden güncelleyeceğiz'

Jeopolitik bir riskin bulunduğunu ve bütün ülkelerin bunu takip etiğini ifade eden Bakan Yumaklı, 'Umuyorum ki en kısa zamanda barış sağlansın. Özellikle çiftçilerimizin, üreticilerimizin en önemli girdileri olan gübre ve mazotta önemli fiyat artışları yaşandı. 2025 yılında 2026-27 ve 28 dönemi için tarımsal destekleri, gübre ve mazotu baz alarak belirlerken belli öngörülerde bulunduk. Daha sonra savaşın çıkmasıyla beraber burada artışlar gerçekleşmiş. Cumhurbaşkanımız çarşamba günü mecliste grup toplantısında açıkladı. 2026 yılı desteklerimizi, gübre ve mazottaki artışa göre tekrar hasat faaliyetlerinin bitimini takiben hesaplayacağız ve yeniden güncelleyeceğiz. Biz üreticimizin yanındayız. Her türlü problemi imkanların elverdiği ölçüde ve zaman zaman da imkanlarımızı zorlayarak karşılamış olacağız' ifadelerini kullandı.

'Tarım ve Gençlik Konseyi' vurgusu

Bahçenin sahibi Mehmet'in de kiraz üretimini 5.3 dekarlık bir alanda gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Yumaklı, 'Kirazın türü de buraya özgü olan 'Ziraat 900' diye bir çeşit. Dekara verimi ortalama 800 kilogramın üzerinde. Tarım ve Orman Gençlik Konseyimiz var. Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretim yapan belli ölçeğin üzerinde üretim yapan, genç kardeşlerimizden oluşan bir konsey. Üretici Mehmet kardeşim de bu programın içinde. Şu anda 42 arkadaşımız var. 81 ilden de temsilcileri bu konseyin içerisine dahil edeceğiz. Artık bir jenerik olarak geçen ama bana göre tersine dönmeye başladığını gördüğümüz ve memnun olduğum, gençlerin ve kadın girişimcilerin tarımsal üretime duymuş oldukları ilgi. Genç kardeşlerim yaptıkları işi hakkıyla yapıyor. Yüksek verimler elde etmek üzere o günün teknolojisi neyse, bizim bütün Ar-ge faaliyetlerimizle de entegre bir şekilde çalışmalarını yapıyorlar. Bu kardeşlerimiz örnek teşkil etsinler. Bu konuda da çok önemli bir mesafe aldık. Bu kardeşlerimiz, bu ülkenin gıda arz güvenliğinin teminatı olan tarımsal üretimin en önemli örnekliklerini teşkil ediyorlar. Kimisi meyve, kimisi sebze, kimisi de tarla bitkileri üretiyor. Ülkemizdeki hasat döneminin hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum' şeklinde ifade etti.

Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı katıldı.