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Parti değişim sürecinin en dikkat çeken anlarından biri CHP Bayındır İlçe Başkanlığı binasında yaşandı. CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner, ilçe başkanlığı binasının kapısını kilitleyerek teşkilattan ayrıldı. Ardından partililer Yeni Parti Bayındır İlçe Başkanlığı binasına yürüdü.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

İzmir'de CHP Bayındır İlçe Örgütü'nde gerçekleşen toplu istifaların ardından Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı.

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