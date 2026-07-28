Denizli Büyükşehir Belediyesinin uzun süreli hastalık ve engelli bakımı üstlenen dar gelirli ailelere yönelik başlattığı hasta bezi desteği sürüyor. Vatandaşların ekonomik yükünü hafifleten yardıma başvurular online yapılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde yürütülen sosyal yardım projeleri, kentin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Yatağa bağımlı veya engelli bakımı üstlenen vatandaşları yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, hasta bezi desteğiyle bakım sürecini kolaylaştırırken, aile bütçelerine de doğrudan katkı sağlıyor. Her geçen gün fiyatı artan hasta bezi desteği için Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Başvurular Büyükşehir Belediyesi'nin internet adresi üzerinden yapılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hasta bezi desteğinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, müracaatlarını www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden ya da https://cbs.denizli.bel.tr/hastabezi/ üzerinden online gerçekleştirebiliyor.

Başkan Çavuşoğlu'ndan dayanışma vurgusu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, uzun süreli hasta ya da engelli bakımı üstlenen ailelerin omuzlarındaki ağır sorumluluğun ve fedakarlığın farkında olduklarını vurgulayarak, 'Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak hasta bezi desteğimizle ekonomik şartların zorlaştığı bu günlerde ailelerimize bir nebze de olsa nefes aldırmayı, zor günleri dayanışma içinde atlatmayı amaçlıyoruz. Bizler yola çıkarken bu şehrin öz kaynaklarını yalnızca bu şehrin insanlarına, yani asıl sahiplerine harcayacağımızın sözünü vermiştik. Bugün attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her sosyal projede bu sözün arkasındayız' ifadelerini kullandı.