Türk tıp dünyasının en parlak yıldızlarından Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu, sadece mesleki başarılarıyla değil, 40 bin ameliyatlık muazzam kariyeri ve insanlığa adanmış ömrüyle hafızalardaki yerini koruyor. Meslek hayatı boyunca binlerce hastayı tek bir kuruş almadan sağlığına kavuşturan efsane profesör, "İyi insan olmak ne güzel bir meziyetmiş" dedirtmeye devam ediyor.

Kamuoyunun yakın tanıdığı spor yorumcusu ve iş insanı Kaya Çilingiroğlu’nun da babası olan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, Türk tıp tarihine altın harflerle yazılan bir halk kahramanı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’na kadar yükselen Çilingiroğlu, uluslararası alandaki tıp başarılarını, hekimlik etiğinin en yüce örnekleriyle taçlandırdı.

40 Bin Ameliyat, 35 Bini "Bedava"

Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu'nu tıp camiasında ve halkın gönlünde efsaneleştiren en büyük özelliği, parayı hiçbir zaman ilk plana koymamasıydı. Meslek hayatı boyunca yaklaşık 40 bin ameliyata imza atan usta cerrah, bunlardan 35 bine yakınını tek bir kuruş bile talep etmeden, tamamen ücretsiz gerçekleştirdi. Dönemin tabiriyle "bıçak parası" kavramını kökten reddeden profesör, bu fedakarlığı nedeniyle hem meslektaşları hem de şifa bulduğu binlerce yoksul hasta tarafından saygıyla "Bedavacı Hoca" ve "Gariban Dostu" olarak anıldı.

Hem Tıp Dünya Büyüğü Hem Spor Adamı

1960’larda uzmanlık için gittiği Almanya’da dünyaya gelen oğluna kendi adını veren Çilingiroğlu, tıp dünyasındaki ağırlığının yanı sıra spor camiasının da saygın isimlerinden biriydi. İstanbulspor yöneticiliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu Üyeliği ve uzun yıllar sürdürdüğü spor yazarlığıyla toplumun her kesiminde iz bıraktı.

2001 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu, geride sadece kurtardığı binlerce can değil; tıp öğrencilerine rehber olacak devasa bir meslek ahlakı mirası bıraktı. Bugün sosyal medyada yeniden gündeme gelen hayat hikayesi, hekimliğin sadece bir meslek değil, bir vicdan meselesi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.