Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Adeviye Bulvarı'nda meydana gelen dünkü iş yeri yangını, ilçe genelinde büyük üzüntü ve endişeye neden oldu.

Olayın ardından Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yangına müdahale eden tüm ekiplere teşekkür ederek yangından etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Hallaç, yangının ilk anından itibaren Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, AFAD, emniyet güçleri, sağlık ekipleri ve diğer kurumların koordineli çalışması sayesinde alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangın sırasında desteklerini esirgemeyen çevre esnafına ve duyarlılık gösteren vatandaşlara da teşekkür eden Hallaç, 'Bugün yaşanan yangında gösterdikleri cesaret, fedakârlık ve özveriyle bir kez daha gurur kaynağımız olan Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüzün kıymetli personeline yürekten teşekkür ediyorum. Alevlerin karşısına korkusuzca çıkan, can ve mal güvenliği için kendi güvenliğini ikinci plana atan ekiplerimizin ortaya koyduğu üstün gayret, disiplin ve ekip ruhu her türlü takdirin üzerindedir' dedi.

Başkan Hallaç, bu zorlu mücadelede itfaiye ekiplerini yalnız bırakmayan zabıta personeline ve belediyenin diğer birimlerinde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarına da teşekkür ederek, Kaymakamlık, AFAD, emniyet teşkilatı ile çevre il ve ilçelerden destek için gelen itfaiye ekiplerinin katkılarının yangının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıdığını belirtti.

'Ortaya koyduğumuz güçlü dayanışma ve koordinasyon sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır.' diyen Hallaç, yangından etkilenen tüm esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Mehmet Can Hallaç, 'Rabbim ilçemizi ve ülkemizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin. Görevini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren tüm kahramanlarımıza gönülden teşekkür ediyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Birlik ve dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece her zorluğun üstesinden birlikte geliriz' ifadelerini kullandı.