Manisa'nın Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Akdeniz, kararını 'demokrasiye, özgür iradeye ve halkın tercihine olan inancın gereği' olarak nitelendirirken, yeni bir siyasi oluşuma katıldığını da duyurdu.

Manisa'nın Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Akdeniz, istifa kararının kişisel değil, demokrasiye ve özgür iradeye olan inancının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Akdeniz açıklamasında, 'Bugün itibarıyla, yıllardır içinde bulunmaktan onur ve gurur duyduğum partimden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. Bu karar, kişisel değil; demokrasiye, özgür iradeye ve halkın tercihine olan inancımızın bir gereğidir. Butlan yönetimine karşı, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin seçim özgürlüğünü elinden alan bu yönetim anlayışına karşıyız. Özgür iradeye karşı gelen herkesin ve her yönetim şeklinin karşısında durmaya devam edeceğiz.' ifadelerine yer verdi.

Millete hizmet etme kararlılığından ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirten Akdeniz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: 'İnandığımız değerlerden, milletimize hizmet etme kararlılığımızdan ve demokrasi mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'nin umudu, Manisa'nın gururu Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Bugün yeni bir yola çıktık. Birlik, dayanışma ve demokrasi anlayışıyla çıktığımız bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni partimizin vatanımıza, milletimize ve ülkemizin geleceğine hayırlı olmasını diliyor; bu kutlu yolculuğun hepimiz için güzel yarınlara vesile olmasını temenni ediyorum.'

Öte yandan CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Nuri Sarı da partiden istifa ettiğini ve Yeni Parti'ye katılacağını açıkladı.