Dijital yatırımların ötesine geçen bankalar, pilot olarak başlattıkları yeni uygulamayla vatandaşların ATM’ler üzerinden fiziki gram altın satın alabilmesine imkan tanıyor. Böylece sertifikalı ve tam güvenlikli ambalajlarda sunulan gram altınlar, kuyumcu veya banka şubesine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Özellikle güvenli ve hızlı fiziki birikim yapmak isteyen yatırımcıların ilgisini çeken sistem, finans dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

ATM’den Gram Altın Nasıl Alınır? (Adım Adım Rehber)

Gelişmiş teknolojik altyapıyla sunlanan bu hizmette altın alım süreci oldukça pratik bir şekilde işliyor:

Giriş Yapın: Banka kartı, kredi kartı veya mobil bankacılık QR kod uygulaması ile ATM'ye giriş yapın. Menüyü Seçin: Ana ekranda yer alan "Altın İşlemleri" sekmesine tıklayın. Miktarı Belirleyin: Satın almak istediğiniz gramaj seçeneğini işaretleyin. Ödemeyi Onaylayın: Ödeme yöntemini (Vadesiz hesabınız veya kredi kartınız) seçerek işlemi onaylayın. Altınınızı Teslim Alın: Onay sonrasında sertifikalı ambalajlı gram altınınız ATM'nin para/ürün teslim bölmesinden verilecektir.

Güvenlik ve Sahtecilik Önlemleri

ATM’lerden verilen gram altınlar, sahtecilik ve düşük ayar riskine karşı üst düzey güvenlik önlemleriyle korunuyor:

Özel Üretim: Altınlar doğrudan Darphane veya yetkili akredite rafineriler tarafından basılıyor.

Karekod ve Seri Numarası: Her ürünün ambalajı üzerinde benzersiz bir seri numarası ve orijinalliği doğrulayan karekod bulunuyor.

Mühürlü Ambalaj: Altınlar açılmamış, özel güvenlikli paketler içerisinde teslim ediliyor.

Uygulama Hangi Bölgelerde Geçerli?

İçinde bulunduğumuz 2026 yılı itibarıyla ilk etapta büyükşehirlerdeki yoğun ve merkezi ATM noktalarında pilot olarak devreye alınan bu hizmetin, gelen talepler doğrultusunda kısa sürede Türkiye genelindeki tüm ATM ağına yaygınlaştırılması hedefleniyor.