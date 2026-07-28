Türkiye Kriket Erkek Milli Takımı, Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ECA Kriket Avrupa Şampiyonası’na fırtına gibi bir giriş yaptı.

Milli Kriket Takımımız, ECA Kriket Avrupa Şampiyonası’nda İsrail karşısında önemli bir galibiyete imza attı.



Ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan 123-81’lik skorla galip ayrılarak şampiyonaya başarılı bir başlangıç yaptı.@OA_BAK @hamzayerlikaya @trtspor pic.twitter.com/JRq4jEqwPU — Türkiye Ragbi Federasyonu (@TRagbiFed) July 28, 2026

Şampiyonadaki ilk maçında İsrail ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan net bir skorla galip ayrılarak turnuvaya moral dolu bir başlangıç imza attı.

Sahada Ay-Yıldız Rüzgarı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyonun açılış mücadelesinde sergilediği disiplinli ve baskılı oyunla kontrolü elinde tutan Milli Takımımız, rakibine geçit vermedi.

Turnuva: ECA Kriket Avrupa Şampiyonası

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Karşılaşma: Türkiye vs. İsrail

Sonuç: 123 - 81 (Türkiye Galip)

Karşılaşmayı 123-81’lik üstün bir skorla tamamlayan milli sporcularımız, şampiyonluk yolunda iddialı bir performans sergileyerek turnuvanın geri kalanı öncesinde güven tazeledi.