Türkiye Kriket Erkek Milli Takımı, Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ECA Kriket Avrupa Şampiyonası’na fırtına gibi bir giriş yaptı.

Şampiyonadaki ilk maçında İsrail ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan net bir skorla galip ayrılarak turnuvaya moral dolu bir başlangıç imza attı.

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Sahada Ay-Yıldız Rüzgarı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyonun açılış mücadelesinde sergilediği disiplinli ve baskılı oyunla kontrolü elinde tutan Milli Takımımız, rakibine geçit vermedi.

Karşılaşmayı 123-81’lik üstün bir skorla tamamlayan milli sporcularımız, şampiyonluk yolunda iddialı bir performans sergileyerek turnuvanın geri kalanı öncesinde güven tazeledi.