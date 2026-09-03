TFF 3. Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 6 Eylül Pazar günü Bucaspor ile karşılaşacak Balıkesirspor, sezon öncesinde Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona Balıkesirspor Başkanı Mert Alper Acar, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada Balıkesirspor'un yeni sezon hedefleri, kentte oluşturulan birliktelik ve kırmızı-beyazlı ekibe duyulan destek ön plana çıktı. Kırmızı-beyazlı camiayı buluşturan programda yeni sezon öncesi birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Başkan Şehirli: 'Balıkesirspor bu şehrin en önemli değerlerinden biridir'

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesirspor'un kentin en önemli ortak değerlerinden biri olduğunu belirterek, yeni sezon öncesinde takımla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Şehirli, Balıkesirspor'un yalnızca bir spor kulübü olmadığını, Balıkesir halkını ortak bir heyecan etrafında buluşturan önemli bir değer olduğunu ifade ederek, 'Balıkesirspor, bu şehrin sevgisi, heyecanı ve ortak değeridir. Yeni sezona başlarken takımımızın, teknik heyetimizin ve yönetimimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Şehrimizin markası olan Balıkesirspor'un başarılı olması hepimizi gururlandıracaktır. Yeni sezonun kulübümüz için hayırlı olmasını diliyor, Bucaspor karşılaşması başta olmak üzere tüm mücadelelerde takımımıza gönülden başarılar diliyorum' dedi. Balıkesirspor'un başarısının kentte oluşturacağı birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Şehirli, kırmızı-beyazlı takımın her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Acar'dan Başkana Şehirli 'ye teşekkür

Balıkesirspor Başkanı Mert Alper Acar ise yeni sezon öncesinde düzenlenen organizasyonun takım ve kulüp camiası açısından önemli bir moral kaynağı olduğunu söyledi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye ev sahipliği ve Balıkesirspor'a gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür eden Acar, 'Yeni bir sezona başlarken camiamızın bir araya gelmesi bizim için son derece anlamlı. Başkanımız Sayın Hakan Şehirli'nin Balıkesirspor'a gösterdiği ilgi ve destek bizleri mutlu ediyor. Bu tür birliktelikler, hem takımımıza hem de camiamıza büyük güç veriyor. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimizle birlikte Balıkesirspor'u hak ettiği noktaya taşımak için mücadele edeceğiz' diye konuştu.

Gözler sezonun ilk maçında

TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftasında 6 Eylül Pazar günü Bucaspor ile karşılaşacak Balıkesirspor'da, yeni sezon öncesi hazırlıklar sürerken düzenlenen buluşma camiada moral ve motivasyonu artırdı. Organizasyonda futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler yeni sezon öncesinde bir araya gelirken, Balıkesirspor'un başarısı için ortak mücadele ve birlik mesajı verildi.