Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Malatya'nın geleceğini inşa ederken ulaşım ve altyapı yatırımlarımızı da aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yakınca'da tamamladığımız çalışmalarla hem rezerv alanlarımızı güçlü bir altyapıya kavuşturduk hem de bölgenin ulaşımına önemli bir alternatif kazandırdık' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yakınca Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde tamamlanan alt yapı ve yol çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen asfalt, kaldırım, aydınlatma ve altyapı çalışmalarını yerinde gören Başkan Er, yolun durumu ile ilgili bilgi aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yakınca Mahallesi'nde bulunan ve teslim aşamasına gelen 41. bölge rezerv alanındaki konutların yer aldığı bölgede altyapı ve yol çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Malatya'nın her noktasında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Sami Er, 'Her zaman dediğimiz gibi Malatya'nın her yerinde, her noktasındayız. Malatya'nın her alanında önemli çalışmalar içerisindeyiz. Şu anda Yakınca Mahallemizin 41. rezerv alanındayız. Buradaki konutlarımız teslim aşamasında, bitmek üzere' dedi.

'Bütün altyapıları tamamladık'

Rezerv alandaki altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Başkan Er, 'Buradaki içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve her türlü altyapı çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 2 kilometrelik yolu asfaltladık. Çalışmalarımız sadece asfaltlamayla sınırlı kalmadı, kavşaklarda da çok ciddi geometrik düzenlemeler gerçekleştirdik' şeklinde konuştu.

Yakınca bölgesinin Malatya'nın ulaşım yatırımları açısından da önemli bir noktada bulunduğunu vurgulayan Başkan Er, bölgede yapımı devam eden ikinci viyadük ile İkizce'den Adıyaman yoluna bağlanacak alternatif ulaşım güzergâhının da yer aldığını belirtti. Başkan Sami Er, 'Burası aynı zamanda yapımını sürdürdüğümüz ikinci viyadüğün ve İkizce'den Adıyaman yoluna bağlanacak alternatif yolun güzergâhında bulunuyor. Yakıncımıza ve Malatya'mıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, cadde üzerinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde Malatya'da önemli bir operayon yürütüldüğünü ifade eden Başkan Er, 125 bin bağımsız bölümün yapıldığına dikkati çekti.

Malatya'da sadece depremin yaralarının sarılmadığını aynı zamanda geleceğin şehrini oluşturduklarını kaydeden Başkan Er, kent genelinde ciddi bir altyapı ve yol çalışması yaptıklarını aktardı.