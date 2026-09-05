Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası, bu yıl 9. kez Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor. Şampiyona kapsamında düzenlenen MXGP Akademi çalışmalarıyla, Türkiye'nin genç motokros sporcularının uluslararası arenaya hazırlanmasına yönelik eğitim programları hayata geçiriliyor.

Dünya şampiyonalarına sporcu yetiştirmeyi hedefleyen MXGP Akademi kapsamında, şampiyona başlangıcında veli bilgilendirme toplantısı, MXGP Akademi Sürücü Eğitimi ve MX-A Sertifikasyonu, MXGP Akademi Veli Eğitimi - 'Bir MX Sürücüsüyle İletişim' Atölyesi düzenlenirken, MXGP Akademi Motosiklet Eğitimi'nin birinci seansı da gerçekleştirildi.

Genç sporculara profesyonel kariyer için önemli fırsat

MXGP Akademi'de, Türkiye Şampiyonaları'nda başarılı performans gösteren genç motokros sürücülerine profesyonel kariyer yolunda önemli bir eğitim ve gelişim fırsatı sunuluyor. Özellikle 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarışan genç sporcular, MXGP Akademi kapsamında sürüş becerilerini geliştirme, teknik yeteneklerini ilerletme ve uluslararası yarışlara hazırlanma imkanı buluyor. Eğitimlerde genç sürücülere yalnızca motosiklet kullanma becerileri değil, aynı zamanda FIM Dünya Motokros Şampiyonası seviyesinde profesyonel bir sporcu olabilmek için ihtiyaç duyulan bilgi, disiplin ve çalışma prensipleri de aktarılıyor.

MXGP Akademi, genç sporcuların pist üzerindeki performanslarının yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlayarak, Türkiye'den dünya motokros sahnesine yeni yıldızların kazandırılmasını amaçlıyor.

Aileler de eğitim sürecinin bir parçası

MXGP Akademi kapsamında gerçekleştirilen veli eğitimleriyle de genç sporcuların gelişim sürecinde ailelerin rolüne dikkat çekiliyor. 'Bir MX Sürücüsüyle İletişim Atölyesi' ile velilere, motokros sporunun gereklilikleri, genç sporcularla doğru iletişim kurulması ve yarışma sürecinde sporculara nasıl destek olunabileceği konusunda bilgiler veriliyor.

Eğitim sonunda MXGP akademiye katılan genç sporculara FIM yetkilileri tarafından sertifika verildi.