Galatasaray ilk transfer döneminde kadrosuna 5 futbolcu katarken, bonservis ve kiralık ücretlerine toplam 78.5 milyon euro harcadı.

Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde savunma, orta saha ve hücum hattına takviyeler yaptı. Sarı-kırmızılılar, transferin açıldığı ilk dönemi biraz daha sakin geçirirken, son günlere doğru ise daha çok hareketlilik yaşandı. Aslan bu transfer döneminde kadrosunu 4'ü yabancı, 1'i Türk olmak üzere 5 futbolcuyla güçlendirdi.

Galatasaray, kadrosuna ilk olarak İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu'yu kattı. Sarı-kırmızılılar daha sonra Lokomotiv Moskova'dan Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u transfer etti. Milan'dan Portekizli futbolcu Rafael Leao'yu alan Cimbom, Porto'dan da milli futbolcu Deniz Gül ile anlaştı. Aslan RB Leipzig'den Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu ile transfer defterini kapattı.

5 futbolcu için 78.5 milyon euro harcadı

Galatasaray, transfer 5 futbolcunun 3'ünü bonservisiyle, 2'sini kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao'ya 38 milyon euro, Aleksey Batrakov'a 25 milyon euro ve Deniz Gül için de 10 milyon euro bonservis ödedi. Aslan Lesley Ugochukwu'yu 3 milyon 500 bin euro ve El Chadaille Bitshiabu'yu da 2 milyon euro karşılığında kiraladı. Cimbom, bu transfer döneminde 5 futbolcu için toplam 78.5 milyon euro harcadı.

Yeni transferlerin yaş ortalaması 22,6

Birinci transfer ve tescil döneminde Galatasaray'ın kadrosunda kattığı 5 futbolcunun yaş ortalaması 22,6 oldu. Yeni transferlerden Rafael Leao 27, Deniz Gül ile Lesley Ugochukwu 22 ve Aleksey Batrakov ile El Chadaille Bitshiabu de 21 yaşında.

Mauro Icardi ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da gelenlerin dışında giden futbolcular arasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de yer aldı. Üst üste 4 şampiyonlukta önemli performans sergileyen ve kulübün efsaneleri arasına giren Icardi ile sözleşmesinin sona ermesiyle yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo da bu sefer bonservisiyle takımdan ayrıldı ve ülkesinin ekibi Udinese'ye transfer oldu. Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi ve Nelsson da ülkesinin takımı Nordsjaelland'a gitti.

Galatasaray'da birinci transfer ve tescil döneminde gelen ve giden futbolcular şöyle:

Gelenler

Rafael Leao (Milan), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moskova), Deniz Gül (Porto), Lesley Ugochukwu (Burnley/Kiralık), El-Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig/Kiralık)

Gidenler

Mauro Icardi (Sözleşme sonu), Nicolo Zaniolo (Udinese), Victor Nelsson (Nordsjaelland), Ahmed Kutucu (Çaykur Rizespor/Kiralık), Metehan Baltacı (Gençlerbirliği/Kiralık), Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK/Kiralık), Elias Jelert (Le Havre/Kiralık), Ali Turap Bülbül (Amed Sportif Faaliyetler), Batuhan Şen (Fatih Karagümrük), Ali Yeşilyurt (Elazığspor/Kiralık), Gökdeniz Gürpüz (Saarbrücken)