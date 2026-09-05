Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle üçüncü etap Fatih-Fatih arasında gerçekleşti. 86.2 kilometrelik etap sonunda genel klasmanda Vadic liderliğini korudu. Günün kazananı ise sürpriz şekilde kaçış grubundan çıktı: Tarihi Yarımada'da zafer Daniil Pronskiy'nin oldu.

İstanbul'un uluslararası, etaplı tek bisiklet turu Tour of İstanbul'da üçüncü etap tamamlandı. Silivri-Çatalca ve Şile-Şile etaplarının ardından bugün sporcular Tarihi Yarımada'da altı turdan oluşan 86 kilometrelik Fatih-Fatih etabında pedal çevirdi.

16 takımdan 95 bisikletçinin yarıştığı Tour of İstanbul'un üçüncü etabının startı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat tarafından verildi.

Daniil Pronskiy'nin bu sezonki ilk galibiyeti oldu

Daniil Pronskiy, kaçış grubu içerisindeki sprintle son bulan Tour of İstanbul'un 3. etabını kazandı. Kazak bisikletçi son metrelerde iyi zamanlanmış bir atak yaptı ve Fatih Belediyesi önünde, bisiklet severlerin alkışları arasında zaferi tekerlek farkı ile kazandı. Bu zafer, 26 yaşındaki bisikletçi için bu sezonki ilk galibiyeti oldu. Etabı Callum Macleod, milimlerle ikinci olurken Noah Shelton ise üçüncü sırada tamamladı.

Ulusal yayın ile Tour of İstanbul, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştı

Bugün İstanbul'un Tarihi Yarımadası, TRT Spor Yıldız ekranları aracılığıyla milyonlarca eve konuk oldu. Tour of İstanbul 2026'nın üçüncü etabı, Fatih-Fatih arasında 6 tur üzerinden koşulan etap, saat 09.00'dan 11.15'e kadar süren yayın boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicilerle buluştu.

Mustafa Tekin'in mayosunu koruduğu günde, klasmanlarda değişiklik olmadı

Tour of İstanbul'un 3. etabı Fatih-Fatih sonunda tek bir forma harici klasmanlarda değişiklik yaşanmadı. XDS Astana Development Team'den Artem Fofonov beyaz mayoda, Spor Toto Cycling Team'den Mustafa Tekin ise dağların kralına verilen yeşil mayoda liderliklerini korudu. Puan klasmanı forması mavide Polti VisitMalta'nın İtalyan sprinteri Giovanni Lonardi liderliğini son etaba taşıdı. Genel klasman liderine verilen turuncu forma da TotalEnergies'den Baptiste Vadic'de.

Yarışın ardından dereceye giren sporculara ödülleri, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, eski dönem Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat tarafından takdim edildi.

4'üncü Tour of İstanbul Beykoz'da bireysel zamana karşı ile son bulacak

Tour of İstanbul'un son günü 10.50'de başlayacak Beykoz Spor Ormanı'ndaki 7.5 kilometrelik bireysel zamana karşı ile son bulacak ve turuncu mayonun kazananı burada belli olacak.