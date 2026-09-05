Buharkent'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 104. Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında, AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı olan 6. Buharkent Tırmanma Yarışı, 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin önemli tırmanma parkurlarından biri haline gelen Buharkent, bu yıl 6. kez otomobil sporları tutkunlarını ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelecek pilotları ağırlayacak. 6. Buharkent Tırmanma Yarışı'nda farklı kategorilerde toplam 12 pilot start alacak. K1 kategorisinde İlker Aktaş, Muhammet Demirel ve Akdem Özsoy, K2 kategorisinde Tuna Muhtar, K3 kategorisinde Metehan Güleç, Haşim Şahin Çalışkan, Yiğit Sercan Yalçın, Burçe Muhtar, Hakan Akman ve Efecan Ünlü, K4 kategorisinde ise Sinan Soylu ve Şevket Çınar mücadele edecek. Pilotlar, Kayaburnu-Ericek yolunda oluşturulan parkurda zamana karşı en iyi dereceyi elde etmek için yarışacak. Kendi kategorilerinde zirveyi hedefleyen pilotlar, aynı zamanda AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası klasmanı için önemli puanların da sahibi olmaya çalışacak.

Organizasyon, 5 Eylül Cumartesi günü bugün saat 17.30'da Atatürk Caddesi Belediye önünde gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayacak. Yarış otomobilleri ve pilotlar, seremonik startta Buharkentlilerle buluşacak. Yarış heyecanı ise 6 Eylül Pazar günü yarın saat 10.00'da Kayaburnu-Ericek yolunda başlayacak. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren pilotlar için saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni gerçekleştirilecek.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 104. Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek organizasyona tüm vatandaşları davet etti. Başkan Erol, 'Buharkent'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü birbirinden güzel etkinliklerle kutluyoruz. Bu kapsamda ilçemizle özdeşleşen ve bu yıl 6'ncısını gerçekleştireceğimiz Buharkent Tırmanma Yarışı'na bir kez daha ev sahipliği yapıyoruz. Cumartesi günü saat 17.30'da Atatürk Caddesi Belediye önünde gerçekleştireceğimiz seremonik startımıza, Pazar günü saat 10.00'da Kayaburnu-Ericek yolunda başlayacak yarışlarımıza ve saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki ödül törenimize tüm hemşehrilerimizi ve otomobil sporları tutkunlarını davet ediyorum' dedi.