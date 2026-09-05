Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından MXGP Türkiye, Afyonkarahisar'da start aldı.

Şampiyona, 4 kategoride antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye, Arabica Coffee'nin katkılarıyla bu yıl 9. kez Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, dünyanın en başarılı motokros sporcularını bir kez daha Türkiye'de bir araya getiriyor.

Şampiyonada Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Macaristan, Norveç, Slovenya, Şili ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden sporcular mücadele ediyor.

Avrupa Motokros Şampiyonası EMX125 ve EMX250 kategorilerinde ilk yarışlar da bugün gerçekleştirilecek. Organizasyon, 180 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşacak.