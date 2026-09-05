Kütahyaspor, transferin son günlerinde kadrosunu dikkat çeken genç bir oyuncuyla güçlendirdi.

Mavi-lacivertli ekip, Fenerbahçe'nin 2007 doğumlu genç futbolcusu Adem Yeşilyurt'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen genç oyuncu, yeni sezonda bu kez Kütahyaspor'un başarısı için ter dökecek. Sağ kanatta görev yapan ve sol ayağını etkili kullanan Adem Yeşilyurt, 2026 yılında Türkiye U19 Milli Takımı formasını 5 kez giydi. Genç futbolcunun teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve hücumdaki etkinliğiyle Kütahyaspor'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.