Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracatçı şirketleri arasında yer alan Balsu Gıda’nın halka arz sonuçları belli oldu. Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde, 12-13-14 Şubat 2025 tarihlerinde pay başına 17,57 TL fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 4,9 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu.

Balsu Gıda paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 168,3 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 92,7 milyon adet, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde de 16,9 milyon adet talep toplandı.

Halka arzda yurt içi bireysel tahsisat grubunda 200.209 yatırımcıya, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisat grubunda 49 yatırımcıya, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisat grubunda da 5 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Buna göre dağıtımın tahsisat grupları arasındaki dağılımı %60,56 yurt içi bireysel, %33,4 yurt içi kurumsal, %6,1 de yurt dışı kurumsal yatırımcı olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da BALSU koduyla işlem görecek olan Balsu Gıda, halka arz sonrası 19,5 milyar TL şirket değeri ile Türkiye’deki en büyük ve halka açık ilk fındık şirketi olacak.

“Hedefimiz dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümek”

2025 yılının en büyük halka arzını başarıyla tamamlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Balsu Gıda’nın geleceğine inanan ve yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Balsu Gıda, halka açık ilk fındık şirketi olacak. Halka arzımızın kurumsallaşma açısından sektörümüz için de önemli bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi. Anbarlılar, “Dünya fındık endüstrisinin en büyük şirketlerinden biriyiz. Hedefimiz orta ve uzun vadede dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümek. Yeni ortaklarımızdan da aldığımız güçle hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Aynı zamanda yurt içinde ve dışındaki yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bir marka olan Türk fındığının dünyadaki marka değerini korumak, ülkemiz ihracatına katkı sağlamak ve yatırımcılarımıza daha fazla katma değer yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.