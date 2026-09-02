Burhaniye ilçesinde, Belediyespor Briç Kulübünün düzenlediği Zafer Kupası Turnuvası ilgi gördü. Briç Kulübünde düzenlenen turnuvaya Edremit Körfezindeki ilçelerden 80 sporcu katıldı.

Briçte Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Burhaniye Belediyespor Briç Kulübünün düzenlediği Zafer Kupası Turnuvasında 80 sporcu büyük heyecan yaşadı. Turnuva da Güney Kuzey' de Enis Luş- Cemal Kumkumoğlu ikilisi birinci olurken, Mehmet Bayram ve Güven Balkancı ikiliside ikinci oldu. İskender Altuğ ve Muhittin Öztürk ikilisi de üçüncü oldu. Doğu Batıda ise, Mehmet Aydın Erceiş, Salih Demircan ikilisi birinci, Ali Horuz ve Yalçın Uzan çifti de ikinci oldu. Seyit Ünlüçay ve Şükrü Ziya Savaş ikilisi de üçüncü oldu. Dereceye giren sporcuların ödüllerini, Belediyespor Briç Kulübü Başkanı Bülent Turan verdi. Turnuvanın ilgi gördüğünü kaydeden Briç Kulübü Başkanı Bülent Taran, 'Körfezden katlan briç dostları 30 Ağustos Zafer Kupasını Burhaniye Briç Kulübünde gerçekleştirdik. 20 masamızda oynadığımız çekişmeli geçen maçta gerek Burhaniye'den gerekse Altınoluk'tan gerek Ayvalık'tan katılan arkadaşlarımız dereceye girerek kupalarını aldılar. Çok keyifli bir oyun oldu. Bundan sonrada Körfezin dinamosu olarak turnuvalarımızı devam ettireceğiz. Herkesi kulübümüze briç oynamaya davet ediyoruz'