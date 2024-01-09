Deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla, balıkçı gemisi sahiplerine destek verileceği Resmi Gazete'de yayımlanarak açıklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine ilişkin uygulama Tebliği 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Sağlam, gerekli kriterler ve ödemeler hakkında bilgi verdi.



“Kadın gemicilere destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası ödenecek”

İl genelinde çok sayıda küçük ölçekli balıkçının faaliyet gösterdiğine değinen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Küçük ölçekli balıkçılarımızın desteklenmesi özellikle kıyı şeridinde yer alan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan pek çok vatandaşımızın olduğu ilimiz için çok önemlidir. Gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna göre belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılacaktır. Boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olan gemilere 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre arası gemilere 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre arası gemilere 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine 6 bin TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Balıkçı gemisinin sahibi veya ortağı olan kadınlara; desteklemeye başvurduğu tarihte sahiplik veya ortaklığın devam ediyor olması ve şahsı veya ortakları adına desteklemeye bizzat başvuru yapmaları halinde, gemi başına ödenecek birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası ödenecektir” dedi.

Başvuruların 16 Şubat’a kadar devam edeceğini ifade eden Müdür Sağlam ayrıca şunları söyledi:

“Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemilerinin sahipleri veya yetkililerinin, 16 Şubat 2024 mesai saati bitimine kadar il/ ilçe tarım ve orman müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Destekleme başvurusu yapılabilmesi için geminin, başvuru tarihinde geçerli ‘Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine’ sahip olması gerekmektedir. Ruhsat geçerlilik süreleri dolmuş ama ruhsat yenilemek için yasal bir engel bulunmayan gemi ruhsatına sahip balıkçılar, destekleme dönemi içerisinde (başvuru son gününden önce) ruhsatlarını yenileyerek, destekleme müracaatlarını yapabileceklerdir. Belirtilen tarihten sonraki değişiklikler destekleme başvuru hakkı doğurmayacak ve şahsen yapılacak müracaat sırasında 'Küçük Ölçekli Balıkçılığının Desteklenmesi Tebliğinden Yararlanacaklar İçin Dilekçe' ve 'Anket Formu' şart olup, bu formu doldurmayan veya eksik dolduran balıkçılarımızın destekleme ödemesinden faydalanamayacaktır. Balıkçılarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor, başvurularını son güne bırakmamaları çağrısında bulunuyorum.”