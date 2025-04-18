Kenan Balcı, geçtiğimiz günlerde yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesine başvurularak şikayetçi olduğunu açıkladı. İddialarına göre Balcı, İmamoğlu’nun talep ettiği arsaları vermeyi reddettiği için iş yerinde çiğ balık satışının yasaklandığını ve mülkleriyle ilgili çeşitli hukuki sıkıntılar yaşadığını belirtti.

“Hediye Arsayı Vermediğim İçin Zulme Uğradım”

Balcı, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisinden iki farklı arsa talep ettiğini belirterek, "Arsayı vermediğim için bana ‘çok pişman olacaksın’ diyerek tehditlerde bulundu. Sonrasında türlü zorluklar yaşadım. Balıkçılıkla geçinen bir insan olarak, çiğ balık satışını bile yasakladılar" ifadelerini kullandı.

“Milletvekiline Çay Bahçesi Olarak Tahsis Edildi”

Kenan Balcı, hediye etmek zorunda kaldığı arazilerden birinin bugün Gürpınar’da bulunan Aşık Veysel Kültür Merkezi’nin arazisi olduğunu iddia etti. Balcı, "O bölgedeki halkı kazanmak için yüzme havuzu ve hamam gibi sosyal alanlar planladılar. Ancak ben mücadele ettim, yerimi geri almak istedim. 11 yıl önce yapılan bir takasla bir başka arazi verdiler fakat o arazi de şu anda CHP'li bir milletvekili tarafından çay bahçesi olarak kullanılıyor" diye konuştu.

“2 Bin Metrekarelik Yerime Binde Bir Değer Biçildi”

Balcı, Beylikdüzü’nde kendisine ait iki farklı arazinin elinden alındığını ve bu süreçte büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti. "2 bin metrekarelik yerime binde bir değer biçerek kamulaştırmak istediler. Yıllardır hakkımızı geri almak için uğraşıyoruz" diyen Balcı, yaşadığı hukuksuzluklara karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Balcı, yaşanan süreçle ilgili hukuki yollarla hak arayışına devam ettiğini vurgularken, yaşadığı mağduriyeti kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmeyeceğini söyledi.