AK Parti’nin TBMM grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Kurum, İstanbul’da yapımı süren konutların Kanal İstanbul projesiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

Kurum, “Bu konutlar seçim meydanlarında söz verdiğimiz sosyal konut projeleridir. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız için yapılan ve kura ile hak sahiplerinin belirlendiği projelerdir. Bu konutları alanların tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Araplara ya da başka ülke vatandaşlarına satış yapıldığı iddiası tamamen asılsızdır” diye konuştu.

Arnavutköy başta olmak üzere farklı bölgelerdeki inşaatların hızla sürdüğünü belirten Bakan Kurum, “Sadece Arnavutköy’de 28 bin konutun yapımı devam ediyor. En kısa sürede bu konutları hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

Bazı ülkelerde konut reklamlarının yapıldığı iddialarına da değinen Kurum, “Bu iddiaları ortaya atanlar neyin reklamı yapıldığını dahi bilmiyorlar. İngiltere, Almanya ve İtalya’daki reklamları görmezden gelip Ortadoğu’daki reklamları gündeme getiriyorlar. Muhalefetin bu yaklaşımı tutarsız. Biz işimize bakıyoruz, milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.