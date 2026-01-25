Bakan Kurum, paylaşımında CHP’nin hizmet üretmediğini savunarak, Özgür Özel’in kendisi üzerinden eleştirilerde bulunduğunu ifade etti. Kurum, “CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde inşa edilen konutlara ve sosyal konut projelerine dikkat çeken Kurum, “Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum’un açıklamaları, Özgür Özel’in Yalova mitinginde hükümete yönelik eleştirilerinin ardından geldi.