Devlet Bahçeli, Suriye’deki mevcut sürece ilişkin olarak, “Suriye’nin toprak bütünlüğü bakımından gelişmeler olumludur. Bugüne kadar yaşananlar Türkiye için müspettir. SDG/YPG unsurları Suriye’den tamamen sökülüp atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini vurgulayan Bahçeli, kalıcı barış ortamının ekonomik kalkınmayı da hızlandıracağını dile getirdi. Terörle mücadeleye ayrılan kaynakların refah ve yatırıma yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Bahçeli, bunun milletin huzuru ve devletin güçlenmesi açısından kritik olduğunu kaydetti.

Bahçeli, TBMM’de DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasına ilişkin soruya da açıklık getirdi. Tokalaşmanın planlı olmadığını ifade eden Bahçeli, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından Genel Kurul salonundaki atmosferi gözlemlediğini söyledi. O an Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüğünü belirten Bahçeli, DEM Partili vekillerle tokalaştığını, aralarında yakınını kaybeden bir milletvekiline de başsağlığı dilediğini aktardı.