"İstanbul'da başlattığımız Gayrimenkul Sertifikasıyla ilgili 15 soru 15 cevap burada" diyen Kurum, projeye yönelik yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

İlk Adım Başakşehir Damla Kent Projesi

Yeni modelin ilk uygulaması, TOKİ ve Emlak Konut ortaklığıyla İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek olan Damla Kent Evleri projesiyle başlıyor. Toplam 5 bin 325 konutluk projede ilk etapta 1540 daire, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilecek. Vatandaşlar, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında taleplerini iletecek ve 11 Ağustos itibarıyla sertifikalar Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Sertifika Fiyatı 7,59 TL – Alt ve Üst Limit Yok

Her bütçeye hitap eden modelde, gayrimenkul sertifikalarının birim fiyatı 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Vatandaşlar diledikleri sayıda sertifika alarak, zamanla istedikleri konut için gerekli sayıya ulaşabilecek. Bu sisteme "Asli Edim" adı veriliyor. Alternatif olarak, konut sahibi olmayı düşünmeyen yatırımcılar ise proje sonunda "Tali Edim" kapsamında konut satış gelirinden pay alabilecek.

Peşinatsız, Kredisiz, Borsada Alınıp Satılabilir

Sistemin en dikkat çeken yönü, ev sahibi olmak için yüksek peşinat ya da banka kredisine ihtiyaç duyulmaması. Üstelik yatırımcılar, aldıkları sertifikaları Borsa İstanbul'da diledikleri zaman alıp satabiliyor. Bu yönüyle, hem konut alımı hem de yatırım fırsatı sunan çift yönlü bir model oluşturulmuş durumda.

İşte Bakan Kurum’un Cevapladığı 15 Kritik Soru:

Gayrimenkul Sertifikası nedir?

Küçük paylarla konut projelerine yatırım yapma imkânı sunan, SPK denetiminde Borsa İstanbul’da işlem gören yatırım aracıdır. Neden bu modeli seçmeliyim?

Peşinatsız, kredisiz ev alma şansı sunarken, dileyene menkul kıymet yatırımı imkânı verir. Güvence kimde?

TOKİ ve Emlak Konut güvencesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle hayata geçiyor. Ne kadar yatırımla başlanabilir?

Sadece bir sertifika almak bile yeterli. Alt-üst sınır yok. Ev nasıl alınır?

Yeterli sayıda sertifika biriktirenler, ilgili daireyi seçerek ev sahibi olabilir (Asli Edim). Daire proje bitmeden seçilebilir mi?

Evet. Belirlenen adette sertifika biriktirenler, dairelerini önceden seçebilir. Ortak ev almak mümkün mü?

Evet. Birden fazla kişi aynı daireye ortak olabilir, tapuda paylı mülkiyetle yer alabilir. Tüm daireler aynı fiyat mı?

Hayır. Kat ve cephe farklarına göre "şerefiye" farkı uygulanır. Kaç konut satılacak, talep ne zaman?

İlk etapta 1540 daire için 4-8 Ağustos 2025 arasında talep toplanacak. Ev almak istemezsem ne olur?

Borsada sertifikanızı satabilir veya proje sonunda gelir paylaşımı (Tali Edim) alabilirsiniz. Sertifikaları istediğim zaman satabilir miyim?

Evet. Tıpkı hisse senedi gibi borsada işlem görecek. Tüm daireler satılmazsa ne olacak?

TOKİ, kalan daireleri önceden belirlenen şartlarla satın alacak. Yatırım süresi ne kadar?

Damla Kent Projesi 48 ayda tamamlanacak. Sertifika adedi değişir mi?

Hayır. Her daire için gerekli sertifika sayısı sabittir. Kaç sertifika ile ev alınabilir?

Örneğin 1+1 (62 m²) daire için 631.516, 2+1 (88 m²) daire için 863.276 sertifika gerekiyor.

Türkiye’de Yeni Bir Ev Sahipliği Dönemi

Bu modelle birlikte, küçük tasarruflarla yatırım yaparak, zaman içinde ev sahibi olmanın yolu açılıyor. Bakan Kurum, projenin ilk uygulamasının ardından farklı şehirlerde de benzer projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Sertifika talebi için son tarih: 8 Ağustos 2025

Borsa işlemleri başlama tarihi: 11 Ağustos 2025

Bu yeni model, konut piyasasında dengeleri değiştirecek bir adım olarak görülüyor. Özellikle gençler, tasarruf sahipleri ve konut yatırımı yapmak isteyenler için alternatif bir yol sunuyor.