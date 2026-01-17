Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura programında konuşan Bakan Kurum, deprem sonrası yürütülen çalışmaların Türkiye tarihinin en büyük inşa seferberliğine dönüştüğünü vurguladı. “Karanlığın en koyu olduğu anlarda bile ümitsizliğe düşmedik. Devletimizle, milletimizle omuz omuza durduk, yaralarımızı birlikte sardık” diyen Kurum, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Depremin ardından yapılan konut çalışmalarına değinen Kurum, 27 Aralık’ta Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 455 bin 357 konutun teslim edildiğini hatırlatarak, saatte 23, günde 550 konut üretildiğini söyledi.

Malatya’da bugüne kadar 80 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Bakan Kurum, şehrin yeniden Doğu ile Batı arasında önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya’da yapılacak 9 bin 659 sosyal konutun 8 bin 500’ünün merkezde, kalanının ise Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde inşa edileceğini kaydeden Kurum, projede sosyal donatı alanlarının da yer alacağını söyledi. Çocuk oyun alanları, bakım evleri, aile sağlığı merkezleri, spor alanları ve misafirhanelerin de projeye dahil edileceği belirtildi.

Programda site aidatlarına ilişkin yeni bir yasal düzenlemenin Meclis gündeminde olduğunu da açıklayan Bakan Kurum, aidat artışlarının enflasyon oranını aşamayacağını, site yönetim şirketlerinin bakanlık tarafından belgelendirilerek düzenli şekilde denetleneceğini ifade etti.

Bakan Kurum, kura çekiminin hayırlı olmasını dileyerek, hak sahibi olan vatandaşların yeni evlerinde huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını temenni etti.