Barrack, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre toplantıda, ABD’nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green, Suriye’deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert ile Albay Zekeriya Kurk da yer aldı. Görüşmeye ayrıca Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi’nin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantının ana gündem maddesinin Suriye’deki son gelişmeler olduğu belirtilerek, Mesut Barzani’nin katılımcıları selamladığı ve mevcut şartlar altında toplantıya gösterilen katılımdan memnuniyet duyduğunu ifade ettiği kaydedildi. Barzani’nin, barışın korunması ve şiddetin önlenmesinin önemine vurgu yaptığı, yeni Suriye sürecinde diyalog, istikrar ve birlikte yaşamanın taşıdığı öneme dikkat çektiği aktarıldı.

Toplantının devamında tarafların, bölgesel gelişmeler çerçevesinde görüş alışverişinde bulunduğu ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek pratik adımların ele alındığı belirtildi.