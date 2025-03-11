Gurbetin Kalbinde Sıcak Bir Buluşma

Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısı için ABD'ye gelen Bakan Göktaş, Karakaş ailesiyle iftar sonrası bir araya gelerek onlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Diyarbakır'dan Amerika'ya göç eden Mehmet Karakaş, burada ailesiyle birlikte kurdukları hayatı ve çocuklarının işleri ile torunlarının eğitim süreçleri hakkında Bakan Göktaş'a bilgi verdi.

Karakaş, "Burada daima Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı iletin. Allah onu ve sizleri başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. Ailenin annesi Besi Karakaş ise Bakan Göktaş'ı televizyonlardan tanıdıklarını belirterek, "Sizi evimizde misafir etmek bizim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu" dedi.

"Kendimizi Ailemizin Yanında Hissettik"

Bakan Göktaş da ziyaret sırasında Karakaş ailesinin gönüllü misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada kendimizi ailemizin yanında hissettik. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum" diye konuştu.

Kendi ailesinin de bir gurbet öyküsü olduğunu belirten Bakan Göktaş'ın sözleri üzerine Mehmet Karakaş, "İnşallah benim torunlarım da sizin gibi başarılı olur" dedi.

Samimi sohbetin ardından Bakan Göktaş, gösterdikleri misafirperverlik için Karakaş ailesine teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ailenin selamlarını ileteceği sözünü verdi.

Bakan Göktaş'ın bu ziyareti, yurtdışında yaşayan Türk toplumu ile devlet arasındaki bağların gücülü bir şekilde devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.