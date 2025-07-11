Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kuala Lumpur'daki temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan bugünkü temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Paapua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko, Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya gelmişti.