Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Buluşmaları'na katılmak için Çankırı'yı ziyaret etti. Bakan Ersoy, il merkezinde gerçekleştirilen programların ardından Ilgaz ilçesini ziyaret ederek ilçede bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'ten tesis hakkında bilgi aldı. Son olarak Çerkeş ilçesini ziyaret eden Bakan Ersoy, ilçede yöresel halk oyunlarıyla karşılandı. Işıklar Konağı ve Çerkeş Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı'dan ilçedi çalışmalar hakkında bilgi aldı.