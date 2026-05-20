Vatandaşlar bölgede bütçelerine uygun kiralık ev bulmakta zorlanırken, eski cezaevi alanında inşa edilen dev kentsel dönüşüm projesindeki yüzlerce dairenin uzun süredir boş tutulduğu ileri sürüldü.

Sosyal medyada ve bölge halkı arasında yayılan "hayalet konut" iddialarının perde arkası, site sakinlerinin şikayetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile KİPTAŞ kaynaklarına yansıyan planlamalar şöyle:

"Boş Evlerin Faturası Aidatlara Yansıtılıyor" İddiası

Projeden daire alan bazı hak sahipleri ve site sakinleri, yüzlerce dairenin boş kalmasının lojistik ve finansal yükünü kendilerinin çektiğini iddia ediyor.

Ortak alanların elektrik, temizlik, güvenlik ve bakım gibi genel giderlerinin, boş daireler sebebiyle dolaylı olarak kendi aidatlarına yansıtıldığını ileri süren site sakinleri duruma tepkili. Metrekaresine göre yüksek meblağlara ulaşan aidatları ödemelerine rağmen yeterli hizmeti alamadıklarını savunan vatandaşlar, boş dairelerin kapılarında yer alan "Kapının açılması kesinlikle yasaktır" ibaresinin, kiralık ev arayan yüzlerce insan varken soru işaretlerine yol açtığını ifade ediyor.

İBB ve KİPTAŞ Cephesi: "Ticari Değil, Kentsel Dönüşüm Rezerv Havuzu"

Kamuoyunda yükselen "Evler neden boş bekletiliyor?" eleştirilerine karşı İBB Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ve KİPTAŞ kaynaklarının resmi planlamaları, bu durumun iddia edildiği gibi kasıtlı bir bekletme değil, teknik bir strateji olduğunu gösteriyor:

"Geçici Konut Tahsisi" İddialara Cevap Niteliğinde: İBB kaynakları, projedeki belirli blokların piyasaya sürülmek, satılmak ya da kiraya verilmek amacıyla inşa edilmediğinin altını çiziyor. Projedeki yüzlerce dairenin, "Geçici Konut Tahsisi" amacıyla kentsel dönüşüm havuzunda yedeklendiği belirtiliyor.

İsmetpaşa 2. Etap Planlaması: Söz konusu boş konutların; çevredeki riskli binalarda oturan, uzlaşma sağlamış ve evini tahliye etme aşamasında olan İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinin "takas ve transfer" süreçleri için köprü olarak tutulduğu ifade ediliyor. Yani çevre binalar yıkıldıkça, bu evlerin kademeli olarak o ailelere tahsis edilmesi planlanıyor.

Bürokratik Süreçler ve Taşınma Takvimi: Dönüşüm süreçlerinde hak sahipleriyle yapılan hukuki uzlaşmaların, tapu devirlerinin ve bürokratik prosedürlerin parça parça ilerlemesinin binalarda geçici boşluklar yarattığı vurgulanıyor. Ayrıca kentsel dönüşüm ödemelerindeki kredi süreçlerinin yavaş ilerlemesinin de sahadaki taşınma takvimini uzattığı ve dairelerin bu yüzden bir süre boş göründüğü savunuluyor.