Bakan Bolat, DEİK tarafından düzenlenen “İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Genel Kurulları ve Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni”ne katılarak ihracat, büyüme ve enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında ihracatını en fazla artıran ülke olduğunu vurgulayan Bolat, AB ile dengeli bir ticaret yapısına sahip olunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin ekonomik büyümesine de değinen Bolat, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde milli gelirin yüzde 3,7 oranında arttığını hatırlattı. Son 22 yılın yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 5,4 olduğunu belirten Bolat, “Ekonomimiz değer bazında 238 milyar dolardan, 6,5 kat artışla 1 trilyon 538 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelir de 3 bin 638 dolardan 17 bin 850 dolara çıktı” dedi.

İhracatta Cumhuriyet rekorları

İhracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Bakan Bolat, 2025 yılında mal ihracatının 273,4 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını söyledi. Hizmetler ihracatında da yıllık bazda tarihi bir seviyeye ulaşıldığını kaydeden Bolat, “Mal ve hizmet ihracatının toplamı 396 milyar doları aşarak 2025’i kapattı. Bu yıl için hedefimiz, toplam ihracatı 410 milyar doların üzerine çıkarmak” diye konuştu.

AB ülkeleri arasında ihracat artışında Türkiye’nin ilk sırada yer aldığını belirten Bolat, geçen yıl 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 46 ilin ise ihracatını artırdığını söyledi. Ayrıca 69 ülkeye yapılan ihracatta yıllık rekor kırıldığını, 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ifade etti.

12 bin 861 firma ilk kez ihracat yaptı

Bakan Bolat, 2025 yılında 12 bin 861 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payının önemli ölçüde arttığını vurguladı. Bu ürünlerin toplam ihracattaki payının yüzde 43,5’e yükseldiğini kaydeden Bolat, otomotiv sektörünün de 41,5 milyar dolarlık ihracatla yıllık rekor kırdığını söyledi.

Savunma ve havacılık sanayisindeki gelişmelere de değinen Bolat, “2002’de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2025 sonunda 40 kat artışla 10 milyar 54 milyon dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.