26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Dünya Gümrük Günü Yıl Dönümü” basın toplantısına katılan Bakan Bolat, gümrükler aracılığıyla gerçekleştirilen uluslararası ticaretteki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı’nın omurgasını dış ticaret, gümrükler, iç ticaret, esnaf ve iş dünyasının oluşturduğunu belirten Bolat, 2025 yılında gümrüklerden toplam 800 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat-ithalatı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

“Dünyada adı konulmamış bir ticaret savaşı var”

Dünyada fiilen bir ticaret savaşı yaşandığını ifade eden Bolat, gümrük vergilerinin bu sürecin en önemli araçlarından biri haline geldiğini söyledi. Dünya Ticaret Örgütü’nün de zor bir dönemden geçtiğini belirten Bolat, Türkiye’nin bu gelişmeleri yakından takip ederek ihracatını artırmak zorunda olduğunu vurguladı.

“Kamu gelirlerinin yüzde 20’si gümrüklerden toplanıyor”

Ticaret Bakanlığı personelinin yaklaşık yüzde 75’inin gümrük çalışanlarından oluştuğunu aktaran Bolat, Türkiye genelinde 161 gümrük idaresi bulunduğunu belirtti. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 20’sinin gümrük teşkilatı tarafından tahsil edildiğini kaydeden Bolat, gümrük vergilerinin anlık olarak tahsil edilip elektronik ortamda Hazine’ye aktarıldığını söyledi.

Bolat, yılda 187 milyon yolcu, 12 milyon araç, 8,4 milyon konteyner, 5,1 milyon TIR, 1 milyona yakın uçak seferi ve 107 binden fazla gemi seferinin gümrüklerden geçtiğini, tüm bu işlemlerin başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

“Lojistik sektörü milli gelirin yüzde 13’ünü oluşturuyor”

Dünya Gümrük Örgütü’nün bu yılki temasının “Gümrük Teyakkuz ve Kararlılıkla Toplumu Koru” olduğunu hatırlatan Bolat, gümrüklerin hem ticareti kolaylaştırma hem de ülkeyi ve ekonomiyi koruma sorumluluğu taşıdığını dile getirdi.

Lojistik sektörünün Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 13’ünü, yani 120 milyar dolara yakın bir büyüklüğü temsil ettiğini belirten Bolat, sektörün 40 milyar doların üzerinde ihracat geliri sağladığını söyledi.

“Akıllı gümrükler hızlı ticaretin anahtarıdır”

Gümrüklerde veri analizi ve yapay zeka destekli risk analiz sistemlerinin aktif olarak kullanıldığını kaydeden Bolat, doğru yük, doğru araç ve doğru rotanın zamanında tespit edilmesinin güvenliği artırdığını ifade etti.

Sonradan kontrol ve ikinci kontrol mekanizmaları sayesinde 2025 yılında 13 milyar 600 milyon liralık kamu gelirinin tespit edilerek tahakkuk ettirildiğini açıklayan Bolat, bu alandaki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 410 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Programın sonunda, görevini üstün gayret ve kararlılıkla yerine getiren kamu personeli ile özel sektör çalışanlarına “Dünya Gümrük Günü Liyakat Sertifikası” takdim edildi.